بالفيديو .. ياسمين لزوجها: “قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله”





حلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفين في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية “سي بي سي” CBC، حيث تكشف الفنانة المحبوبة لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وعن أزمتها ومرضها، قالت ياسمين عبدالعزيز: “أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: “رجعت أهي وحش الكون”، وهو الوصف الشهير الذي كان يطلقه عليها أثناء بطولتهما المشتركة لمسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي عُرض في رمضان الماضي.

لترد الفنانة الجميلة التي اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح”.

ومن جانبه، شرح أحمد العوضي كيف خاض في تلك المحنة التي مرت بها زوجته، قائلا: “شريك حياتك.. تبقي أنت عاجز انك تساعده.. كنت محطم يوم مرض ياسمين.. وأول مرة أتخيل أني اتحط فى الموقف دا”.

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو جديدا لها أثناء تصفيف شعرها استعدادا لأول ظهور لها مع الإعلامية منى الشاذلي بعد وعكتها الصحية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، متمنين لها دوام العافية، ومنتظرين عرض الحلقة ومعرفة تفاصيل لم تذع من قبل.من جهتها، روجت الإعلامية منى الشاذلي عن حلقتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “انستغرام”، معلقة بالقول: “أول ظهور لـ #ياسمين_عبد_العزيز بعد الأزمة الأخيرة”

https://youtu.be/NZgHZf4HC-8بالفيدي

الخرطوم (كوش نيوز)