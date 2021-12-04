خالد سلك أكد للجزيرة أن الانتخابات القادمة غير نزيهة وأحمد طه لم يذكره انها تحت رعاية حلفاءه





بعد إعلان الامين العام للأمم المتحدة وطلب فولكر لجان المقاومة الغير مستقلة في حرج دولي ومازق شعبي وفكري…

علي التيار الإسلامي العريض الاتفاق على برنامج انتخابي موحد يبعدهم من الخلاف ويتم تنفيذه برضا الجميع …

المعركة الانتخابية القادمة بين الإسلام والعلماااااانية وأحزاب اليسار لو فكوها من السماء بتجلي الواطه…

خالد سلك أكد للجزيرة أن الانتخابات القادمة غير نزيهة وللأسف أحمد طه لم يذكر سلك انها تحت رعاية حلفاءه في الأمم المتحدة وابليس المطرود من الجنة…

كتبه / منصور الهادي…

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بخطاب رسمي المبعوث الأممي في السودان طلب من لجان المقاومة الجلوس معه والتشاور حول الخلاف القائم الان في السودان..

إذا…

جلست لجان المقاومة الغير مستقلة مع الخواجات بينما رفضت في وقت سابق الجلوس مع حمدوك معناها شغل مواكبهم دا فيهو ريحة تدخل خاااارجي وحكاية دعم السفارات حقيقي …

ولو رفضوا الجلوس مع الخواجة الأممي معناها دا إعلان حرب على المجتمع الدولي والدخول معه في أزمة قد تكون سبب في انقطاع التمويل ووضع قياداتهم في أوربا في بيت النمل خصوصا بعد إعلان الامين العام للامم المتحدة أن كل من يعادي اتفاق برهان حمدوك يعتبر عنده معرقل للانتخابات في السودان والتحول الديمقراطي ..

معلوم للجميع أن قيادات تجمع المهنيين في أوربا موجودة تحت رعاية أوربية كاملة الدسم وورطة إذا دخلوا في خصومة معهم في السودان وتجاهلوا دعوة فولكر وحديث الامين العام للامم المتحدة قوتيش المحذر من رفض اتفاق برهان وحمدوك…

دي صعبه علي شفااااتة أوربا واتوقع يبيعوا القضية ويطلبوا من منسوبيهم في السودان الجلوس فطعم البيتزا مع الفودكا الباااااااارده لايقاااااوم …

انا كلامي دا قاصد بيهو لجان المقاومة الغير مستقلة التي تعمل بتوجيه من تجمع المهنيين الشيوعيين المرطبين في أوربا ..

في لجان مقاومة مستقلة

تخرج في المواكب وتهتف للوطن ونعرفهم بالأسماء ونعلم انهم يريدون تحول ديمقراطي حقيقي..

لكن..

في لجان مقاومة حزبية متطرفة تتبع للحزب العجوز …

لجان المقاومة الغير مستقلة رفضوا الجلوس مع حمدوك بحجة أنه تحالف مع جيشهم الوطني باتفاق سياسي مرفوض عندهم

فكيف سيقبلوا بالجلوس مع خواجة مستعمر صاحب البنك الدولي الداعم لعدوهم اللدود الرأس مالية الطفيليه المعادية لطبقة العمالية الكادحة ونظرية ليينين الخنفشاااااريه….

معلوم من القدم أن أحزاب اليسار في خصومة مع الخواجات..

و الله يصرف الخواجات …

المهمممممممممممم…

نشووووف ردهم ذو الحدين ..

لو وافقوا معناااااها باااااعوووا…

ولو رفضوا معناها

ضاااااااعوا..

باااااعوا…

للقضية أمام جمهورهم وخدعوهم بشعارات كاااذبه وجلسوا مع من بنوا فكرة أحزابهم على عداء فكرته …

وضاعواااا…

بحشر نفسهم في خصومة مع المجتمع الدولي برفضهم حتى الجلوس والحوار مع مندوبه الرسمي في السودان وأعلنوا تحديهم للأمين العام للأمم المتحدة ….

عشان كدا..

بنفس مبدأ رفض الجلوس مع حمدوك مفروض يتم رفض الجلوس مع الخواجة فالمبادي لا تتجرأ يامرطيين …

انا شخصيا اري جلوس فولكر مع لجان المقاومة بعد تنسيق مع الدولة شي طبيعي جدا ويأتي في إطار عمله المعيب والمشين الذي دخل به السودان بطلب من حمدوك …

خالد سلك علي قناة الجزيرة في حوار مع المدعو أحمد طه قال :

أن الانتخابات القادمة ستكون غير نزيهة..

يعني مزورة..

خالد سلك وأحمد طه عاااارفين الانتخابات القادمة في السودان ستكون تحت رعاية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأ ما سبب وجود الألماني فولكر في السودان وصبره على الحررر والبنبان…

لكن…

الاتنين خالد سلك وأحمد طه يعملون لصالح أجندة تخصهم وكثيرا ما يخفون الحقائق..

قيام انتخابات في السودان يعني فوز الكتلة الإسلامية وهزيمة سااااااحقة للكتلة العلمانية اليسارية والملحدة وان حرس صندوق أنتخابات بني علمان الشيطان الذي رفض السجود لآدم….

معررروف أن أحزاب اليسار إذا سقطت من السماء بتجلي الواااطة..

أحزاب فاشلة في الحرام والحلال والديمقراطية والديكتاورية والعدل والظلم..

فهي شي بدون أن يوجد أي شي…

لو انتخبوهم برااااهم بجو التوااااني..

مطلوب الان..

من الكتلة الإسلامية الاجتماع في صعيد واحد والتوافق علي برنامج انتخابي موحد يحفظ بيضتهم من النزاع ويضمن عند الفوز تنفيذه بسلاسة ترضى الجميع بعيد عن التشاكس…

ممكن عادي جدا أنصار السنة والصوفية والإخوان المسلمون والحركة الإسلامية والمؤتمر الشعبي وكل الأحزاب التي تحمل خلفية إسلامية الاتفاق على برنامج انتخابي موحد يضمن تنفيذ ثوابت الإسلام في الدولة ولا يحرمهم من الحراك الدعوى الشعبي كل بفكرته الخاصة….

المعركة القادمة في السودان ليست هي معركة مع وكلاء الوزارات

ولكن معركة الانتخابات….

إجبار المجلس السيادي علي إعلان مفوضية الانتخابات وبداية الإحصاء السكاني أمر ضروري ومهم …

نعم يمكن مناضهة تعين وكلاء وزراء حزبين بنص الإعلان السياسي المتفق عليه وشهد عليه العالم ورضا به…

أبعاد الحزبيين من الحكومة القادمة ليس طلب جماهيري ولكن اتفاق قانوني ملزم مخالفته تضع حمدوك في حرج مع المجتمع الدولي بسبب خرقه اتفاق أشاد به خواجات يحترمونه..

فهل يملك حمدوك الشجاعة التي يواجه بها المجتمع الدولي ويضع نفسه في عدم قبول عندهم مقابل إعادة أحزاب ثبت فشلها ورفضتها حتى المواكب التي تخرج الان…

المهمممممممممممممم

يجب أن تقام الانتخابات في موعدها وهو ما ترفضه أحزاب اليسار وتريد تحويل الفترة الانتقاليه إلى فوضى سياسية وأمنية…

( منصور الهادي)