تعليق أحلام على انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب





تحدثت الفنانة أحلام عن انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب بشكل رسمي وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت أحلام: “انا بعت لشيرين مسدج علي التليفون وهي ديما بتغير رقمها بس هي عارفة محبتنا ليها، والطلاق قسمة ونصيب من رب العالمين وربنا يكتبلها الخير يارب تكون مرتاحة”.

انفصال شيرين وحسام

وفي بيان انفصالها الذي صدر أمس الجمعة، أهابت شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائمًا.

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وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصًا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة إلى الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

الخرطوم (كوش نيوز)