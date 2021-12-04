محمد طاهر ايلا: كل دواخلنا تتداعي ومعها كل الحواس تحتشد تقديراً وعرفان لكل أهل السودان





دكتور/ محمد طاهر إيلا

يكتب ✍

الأهل و العشيرة

الإخوة و الأخوات بشرقنا الحبيب وصفته دائما بشرقنا الباسل و كل الأهل بالسودان قاطبه وسطاً و شمالاً وغرباً وجنوب.

إستدعتني نزعه الكتابه بعد طول غياب في فتره نقاهتي من محرابي من أرض الكنانة الشقيقة في ساعة متقدمة و متأخرة معاً من الامتنان و الحب و الحزن سوياً.

لما ألت له بلادي من تشرزم وفقد أعزاء أوفياء من بلادي أولهم بالأمس القريب أبن شرقي و سوداني الجميل الفنان الكبير الأستاذ الموسيقار #عبدالكريم_الكابلي ألذي ترك لنا وصيه و هي صالحة لنا و للأجيال القادمة .

عندما قال لنا مخاطباً في قالب غنائي منتقلاً بنا من ثقافه الغناء ألي غناء الثقافة الوطنية .

شيلوه – وزيدوه – وطن الجمال

علوه – وخلوه – في عين المحال

أبنوه – وفدوه – بالمال والعيال

زيدوه – وأبنوه – بعزم الرجال

رحم الله الفنان الأمة عبد الكريم #الكابلي و أسكنه فسيح جناته و كل ابناء #السودان الخلص الذين رحلوا عنا باجسادهم وأعمالهم باقيه بيننا.

و الآن كل دواخلنا تتداعي و معها كل الحواس تحتشد تقديراً و عرفان لكل أهل السودان في تلكم الأحوال السائدة وكل ذلك و برغم من عنت الحياة و مشقتها وأنه لا حرف يكفي لأكتب به حجم الحب ألذي أحطموني به.

والذي كان بمثابه أستفتاء لمكانتي بينكم (حضور زوال)

ومرأه عكست جمال دواخلكم وحبكم لبلادكم فقد أمتلأ بريدي بمهاتفاتكم ورسائكم التي عبرت بكل جميل تجاه شخصي. مع أني كنت بكم ومعكم أعمل.

و أنا ممتن لكل حروفكم المسكوبة عطراً و حباً لي و لبلادي و بلادكم.

رسالتي بعد التعزية في فقدنا الجلل و بعد الشكر لله رب العالمين الذي جعلني من أمة السودان هي لكل أهل السودان..

جميل ان يكون تواثقكم و ترابطكم و اتفاقكم لأجل السودان و الانتقال به للمرحله القادمة .

أما رسالتي الأهم هي أن يجعلوا من #الشرق و أهله طرف واحد لا طرفان.

دونما تسميه الطرفان .. و توافقهم حتمي لأن مصيرهم واحد و أرضهم واحد و إن كانت بتقديرات مساحية ، تعايشهم باقي ما بقي الكون لأن كل الحقوق التي يطالبون بها مضمنه في مخرجات مؤتمرهم فكل المخرجات لا يتضرر منها أحد ولا قبيله ولا أي كيان يقطن الشرق .. فالمستفيدين هم اصحاب الأرض و أصحاب المصلحة و كل القاطنين من كل اهل السودان.

فلا لأستخدام سياسة فرق تسد لأنها لن تجدي نفعاً وان لا نجعلهم طرفين لأنها لن تأتي أكلها فالشرق سيبدأ من حيث أنتهي الاخرين مصتصحبا كل العرف والقيم وهي من لدنه.

• فمن يريد للشرق خيراً فليبعدوا عنهم سياسة فرق تسد و أن لا يجعلوا منهم طرفين فهم طرف واحد و مؤتمرهم التشاوري سيقول ذلك .

و أخيراً َ وليس أخراً نقول.

لا للتفاخر والتناحر والسباب.

أن ليس من بدِ

من شرقاً و غرباً وانتساب.

عندنا الشرق منار وبحار وسهول وهضاب.

عندنا ماليس بالميسور عند الناس.

صحراء وغاب

بحرا وهضاب

عندنا ماليس بالميسور عن الناس

وديان وغاااب

عندنا النيل

عندنا العرف

عندنا كل اسباب التقدم و الازدهار

بقلم

محمد طاهر ايلا