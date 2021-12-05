(الغربال) يحاول الاعتداء على صحفية سودانية بالدوحة بسبب (التمباك)





قالت صحيفة (سودانا فوق ) ان مهاجم منتخب السودان محمد عبد الرحمن الشهير بـ (الغربال) حاول الاعتداء علي الصحفية ناهد بشير علي خلفية نشرها لخبر مصادرة السلطات القطرية لـ 50 كيلو (تمباك) من بعثة السودان.

وكشفت مصادر موثوقة ان الغربال حضر قبل بداية تمرين المنتخب لـ الزميلة ناهد بشير وقال لها (انتي الكتبتي خبر التمباك ) واجابته بـ (نعم ) ورد عليها (انتظريني بعد التمرين).

وحاول الاعتداء عليها وتدخل بعض الزملاء الاعلامين بالاضافة الي مدرب منتخب السودان العام وعملوا علي احتواء الامر.

الخرطوم: (كوش نيوز)