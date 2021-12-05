اجتماع بالقصر لبحث إنجاح زراعة الموسم الشتوي





ترأست عضو مجلس السيادة، د. سلمى عبد الجبار المبارك، بالقصر الجمهوري أمس، اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، بحضور ممثلين لوزارات المالية، الزراعة، الري، والبنك الزراعي وبنك السودان، ومصرف المزارع.

وقال عضو اللجنة العليا المهندس، بابكر عثمان محمد علي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش التحضيرات الجارية للموسم الزراعي الشتوي، لاسيما توفير سماد اليوريا الذي سيتم قريباً للمزارعين.

واوضح بابكر أن الاجتماع خرج بمخرجات جيدة سيكون لها أثر كبير علي انجاح الموسم الزراعي. وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضاَ لمشاكل الري بمشروع الجزيرة، مبيناً أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزمت بسداد مستحقات وزارة الري؛ وذلك لتأهيل وصيانة وتطهير القنوات .

صحيفة السوداني