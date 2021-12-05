حمدوك ينخرط في مُشاورات لتشكيل الحكومة





أكدت مصادر عليمة بمجلس الوزراء، أنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يجري حالياً في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومته المرتقبة.

ونفت المصادر لـ(الصيحة)، ما تم تداوله بأن حمدوك معتكف بمنزله، مؤكدة أن رئيس الوزراء يواصل في مهامه بشكل طبيعي.

في الأثناء، أكدت معلومات الصحيفة, أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقى ما زالت قائمة. وأشارت إلى أن إعادة عضوية السودان رهينة بلجنة تقصي الحقائق التي قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي إرسالها للسودان للتعرف على حقيقة الأوضاع ومن ثم رفع تقريرها لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي بدوره يرفع توصيته للاتحاد الأفريقي.

وبحسب المعلومات, فإن اللجنة لم يحدد وصولها للسودان بعد.

يُذكر أنّ مجلس السلم والأمن الأفريقي كان قد عقد اجتماعاً في 24 من نوفمبر الماضي, حيث أشاد فيه بتوقيع الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك، وقرر إرسال لجنة لتقصي الحقائق ودراسة الأوضاع والتي على إثرها سيتم رفع تعليق عضوية السودان.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة