السعودية تسمح للمطعمين بلقاح «سبوتنيك V» الروسي بأداء الحج والعمر





أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية، اليوم الأحد، بالسماح للملقحين بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا دخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة بدءا من يناير المقبل.

وقامت هيئة الصحة العامة بإدرج لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضمن تحديثات تطبيق “وقاية” للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة ، وفقا لسبوتنيك.

وأوضحت الهيئة أن الحاصلين على جرعتي لقاح “سبوتنيك V” مسموح لهم بالدخول “لغرض الزيارة القصيرة وتشمل العمرة والحج ابتداء من 1 يناير 2022”.

ويحتوي تطبيق “وقاية” للقاحات في السعودية على تعريف مكتمل التحصين لغرض القدوم إلى السعودية وقائمة اللقاحات المعترف بها من قبل السلطات السعودية.

صحيفة البيان