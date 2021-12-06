بالفيديو: عازف إيقاع شهير يدهش أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل وأثار الاستغراب





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله عازف الإيقاع أسعد السعودي أثناء عزفه على الإيقاعات داخل حفل كانت تتغنى به إحدى المُطربات السودانيات.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى أحد المعجبين دهشته من طريقة إجادت اسعد للعزف، الأمر الذي جعله يجلس أمامه على الأرض ويقدم فاصلا من الرقص بطريقة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجعلتهم يعلقون على الفيديو قائلين ( الجن بتداوي كعب الاندراوة).

الخرطوم :(كوش نيوز)