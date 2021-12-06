والي الخرطوم المكلف يوجه بمحاسبة المتلاعبين بالدقيق المدعوم





وجه والي ولاية الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، بضرورة تشديد الرقابة خلال عملية توزيع الدقيق المدعوم من المطاحن إلى المخابز لمنع تهريبه خارج القنوات الرسمية.

بينما أكدت مدير عام شركة الخرطوم للأمن الغذائي، إنصاف أحمد دلدوم، وجود تحسن كبير في الكميات المستلمة من الدقيق المدعوم، إذ ارتفعت من (١٠) آلاف جوال يومياً إلى ٢٤ ألف جوال، غير أن الكمية المطلوبة يوميا (٤٨) ألف جوال.

وطالب الوالي، لدى رئاسته الاجتماع المطول برئاسة الولاية مع مديري مباحث التموين، والأمن الاقتصادي، وشركة الخرطوم للأمن الغذائي، ووكلاء ترحيل الدقيق، طالب بإحكام التنسيق بين المكونات العاملة في مجال توزيع الدقيق المدعوم والمحليات لضمان وصوله للمواطن.

وأكد الوالي سعي حكومته واهتمامها بانسياب الخدمات والسلع المدعومة وضمان وصولها للمواطن دون تدخل الوسطاء والمتاجرين بقوت المواطن. وشدد على محاسبة كل من يتعمد التلاعب بالدقيق المدعوم .

صحيفة السوداني