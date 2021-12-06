الفريق الهادي : “جمارك بوكو حرام مشفرة والشفرة لدى السيادي”





أكد رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق الهادي عبد الله، عدم وجود أي اتجاه للسماح بجمركة عربات “بوكو حرام”.

وقال الهادي لـ(الصيحة) “جمارك بوكو حرام مشفرة والشفرة لدى السيادي وليس هنالك أي تلاعب في هذا الأمر”. وكشف عن تحركات لاستيراد عربات “بوكو حرام” رغم قرار المنع، وتعهّد بمصادرة أي عربة غير مقننة لصالح الدولة إذا كانت في الحدود أو داخل العاصمة والولايات”. وأشار إلى انخفاض سعر العربات في السوق بصورة غير مسبوقة.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة