السعودية.. بشكل فاضح فتاة ترقص في أحد شوارع الرياض ليلا وتثير جدلا





انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في المجتمع لفتاة ترقص في وسط أحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو المتداول في السعودية قيام فتاة مجهولة بالخروج من السيارة والرقص بشكل فاضح في أحد شوارع العاصمة الرياض.

وعلق بعض شهود العيان على ما رأوه من قبل الفتاة قائلين “دنيا صايعة يابا فلتانة وهي سكرانة”

وندد العديد من السعوديين بهذا المشهد، وطالبوا السلطات بالتدخل والقبض على الراقصة والرجل الذي كان معها.

سبوتنك