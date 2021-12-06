مستشارون قانونيون ينتقدون قرارات لوكيل العدل





وصف مستشارون قانونيون بوزارة العدل قرار تعيين وكيل وزارة العدل الجديد بالمخالف لقوانين الوزارة.

واعتبر المستشارون قرار الوكيل الجديد بالغاء قرار الوكيلة السابقة بشأن اعادة أكثر من ٣٠٠ مستشار أبطلت ألغت المحكمة قرار فصلهم الصادر من لجنة إزالة التمكين مخالف لما ارسته السوابق القضائية.

واكد المستشارون في بيان ان قرارات الوكيل الجديد مشحونة بحمم السياسة ولا سند لها من القانون.

وشددوا على أن تسييس عمل وزارة العدل يمثل بادرة خطيرة تعصف بكل مهام الوزارة.

صحيفة الصيحة