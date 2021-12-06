حسن اسماعيل يكتب: شئ غريب .. !!
يوم أمس قال إبراهيم الشيخ لقناة الجزيرة إن كثيرا من الأصدقاء نصحوه يعمل ( حسابو ) فى إجاباته حتى لايعاد إعتقاله، وبالفعل كان عامل (حسابو ) فقد اجتهد المحاور ليدفع إبراهيم ليكرر دعوته للجيش بالإنقلاب على البرهان ولكنه ( حرن دوت )!!
ـ وجدى صالح من قبل استعان ( بالتأتأة) ..( والرترتة) فى ذات القناة وهو يتفادى ( الصياح والعنجهية الثورية ) …!!
ـ سياسي آخر ولكى يتفادى الإعتقال قفز من السطوح وكسر حوضه وسافر إلى الخارج للعلاج نسأل ألله له الشفاء وكمال الصحة …
ـ اذا كان القادة على هذه الدرجة من الخوف والحذر والحيطة فلماذا يندفعون لتحريض الشباب والصبايا للموت السهل والمجانى ؟ لماذا ؟
ـ أين هتاف ( يانموت زيهم …) ؟؟
ـ يهتفون فى الفضاء الفسيح ذلك الهتاف الاجرامى المجانى الكذوب ..وفى قناة الجزيرة (يعملوا) (غمرانين ) ..( وأضان الحامل طرشا ) …
ـ معقول؟ …تحرض الشباب على الخروج على اتفاق (البرهان حمدوك ) ثم تتصل على رقم حمدوك الخاص تطلب منه إخراجك عبر المطار ؟ …ألست القائل ..الخيل والليل والبيداء تعرفنى …وسنحاصر قصر البرهان ؟؟ أم كان هذا محض تحريض أخرق للشباب والبسطاء ؟؟
ـ اعقلوا … وخافوا الله فى هذه الدماء.
حسن اسماعيل
4 تعليقات
ديل عاوزين يحكمو باي طريقه ولكن الشباب مخدر ديل في سبيل المرسي ممكن يرقدو ياريت لو انا البرهان كنت ….
حسن طرحة وعادل الباز وغيرهم من الكيزان واشباه الكيزان الذين بديدعمون الانقلاب …هدفهم واحد وهو التودد للانقلابيين عيى ان يحصلوا على بعض من فتات الموائد والذي ادمنوا اكلها….يسقك حكم العسكر
اتعلمو منك يا حسن طرحة يا ارزقي
الوزير حسن اسماعيل حزب امه ضفرو بكل قحط
القحاطه ردمهم ردم الجن والدجاج والذباب والقطيع الالكتروني ماسك لسه ف بردعه كوز وطرحه طرحه ديل انتو لبسوكم ليها الجيش والدعم والشعب يا طرح