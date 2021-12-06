تعرف على وظائف ساعة آبل الفريدة من نوعها





أغلب المستخدمين أن ساعة آبل مناسبة لتتبع اللياقة والتمارين الرياضية فقط، ولكن تمتلك الساعة مجموعة كبيرة من الوظائف.

وتسببت آبل في هذا الاعتقاد الخاطئ، حيث تهتم دائمًا بالتسويق للميزات الصحية وإمكانية الساعة على تتبع التمارين الرياضية دون باقي ميزاتها.

ولكن فور أن تمتلك الساعة وتبدأ باستخدامها، فإنك تشعر بأنك لن تستطيع التخلي عنها أبدًا وأنها أصبحت جزءًا من يومك.

وتستطيع الساعة القيام بالكثير من الوظائف المتنوعة إلى جانب تتبع الصحة واللياقة، وتشمل هذه الوظائف:

تعمل ساعة آبل على إثبات هوية المستخدم في أجهزة آبل الأخرى، ونتيجةً لذلك فإنك لن تحتاج لإدخال كلمة المرور أو بصمة إصبعك عند فتح حواسيب ماك بوك.

وقد أطلقت آبل هذه الخاصية منذ فترة كبيرة، ويجب أن يكون حاسوبك والساعة مرتبطين بحساب آيكلاود واحد حتى تعمل الخاصية.

وبينما تبدو خاصية غير هامة أو يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تسهل العمل مع حواسيب آبل وتوفر الكثير من الوقت.

فتح أجهزة آيفون عند ارتداء قناع الوجه

أصبح استخدام بصمة الوجه مع أجهزة آيفون بعد أزمة كورونا أمرًا مزعجًا، وذلك لأن الهواتف لا تتعرف عليك أثناء ارتدائك لقناع الوجه.

ويجعلك ذلك تحتاج لإزالة القناع لفتح الهاتف عبر بصمة الوجه أو استخدام كلمة المرور الخاصة بالهاتف لفتحه.

ولكن إذا كنت تمتلك ساعة آبل، فإنك تستطيع فتح الهاتف مباشرةً عبر الساعة دون إدخال كلمة المرور أو إزالة القناع.

وقد أطلقت الشركة هذا التحديث لهواتف آيفون التي تستخدم بصمة الوجه مع بداية الأزمة، كما أطلقت تحديثًا خاصًا للساعة.

وتعتبر هذه الخاصية من الخواص الغير هامة ولكن تسهل عليك حياتك كثيرًا لدرجة أنك تفتقدها عندما تترك الساعة في المنزل.

يمكنك استخدام ساعة آبل دون الحاجة للهاتف

تحتاج لاستخدام هاتف آيفون عندما تجهز ساعتك للمرة الأولى، ولكن بعد ذلك يمكنك استخدام الساعة كأنها هاتف منفصل.

وتستطيع في بعض نماذج الساعة إضافة شريحة اتصال خاصة بها لتبدأ بالمكالمات وتستقبلها دون الحاجة لوجود هاتفك أو استخدامه.

ويمكن للساعة القيام بكل هذه الوظائف دون الحاجة لوجود الهاتف بقربها أو كونه يعمل، ويعني ذلك أنك تستطيع اجراء المكالمات حتى إن نفذت بطارية هاتفك.

الوصول إلى محفظة آبل عبر الساعة

يعتبر تطبيق محفظة آبل من التطبيقات الهامة لمستخدمي أجهزة آيفون خصوصًا في الدول التي تدعم خدمة Apple Pay.

وتستطيع استخدام هذه الخدمة عبر الساعة مباشرةً دون الحاجة للوصول إلى الهاتف أو استخدامه، كما يمكنك تخزين بعض المستندات الرسمية في الساعة مثل بطاقة التطعيم الخاصة بك أو هويتك، ولكن يجب أن تدعم دولتك هذه الخاصية.

وتوفر عليك هذه الخاصية الكثير من الوقت والمجهود في حمل جميع الأوراق والبطاقات البنكية اللازمة أثناء تنقلك.

التقاط الصور عبر الساعة

لا تمتلك ساعة آبل كاميرا خاصة بها، ولكن بدلًا من ذلك تستطيع التقاط الصور من الساعة عبر كاميرا آيفون مباشرةً.

ويمكنك استخدام الساعة كجهاز للتحكم في كاميرا الهاتف والتعديل على الصورة كما ترغب، ونتيجةً لذلك يمكنك ترك هاتفك في مكان ما أو مثبتًا في شجرة والتقاط الصورة عن بعد بكل سهولة.

كما تظهر لك الساعة عدسة الكاميرا بشكل مصغر لتتمكن من تجهيز صورتك كما ترغب والتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل جيد.

الخرطوم (كوش نيوز)