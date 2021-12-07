السعودية.. الزوار والمعتمرون يتوافدون عبر مطار المدينة المنورة.. وهذه الجنسية الأكثر قدومًا





الزوار والمعتمرون يتوافدون عبر مطار المدينة المنورة.. وهذه الجنسية الأكثر قدومًايتوافد العديد من الزوار والمعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي إلى المدينة المنورة، وسط منظومة خدماتية متكاملة تتكاتف فيها جهود الجهات الحكومية والأهلية، التي تسعى لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وبلغ عدد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية موسم العمرة لعام 1443، حتى بداية شهر جمادى الأولى 128 ألف زائر ومعتمر من مختلف الجنسيات.

وكانت الجنسية العراقية هي الأكثر قدوماً عبر المطار وفق جداول الرحلات والأكثر حضورًا بالمدينة المنورة، منذ انطلاق موسم العمرة، حيث بلغ العدد حتى يوم أمس قرابة الـ60 ألفاً.

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