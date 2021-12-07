السلطات تطلق سراح (٥) من رموز النظام البائد





أطلقت النيابة العامة سراح خمسة من رموز النظام البائد في ولاية سنار، المتهمين في بلاغ بيع شركة محلج كساب بالضمانه العادية، وقال مصدر فضل حجب اسمه في تصريح للجريدة ان رئيس النيابات المتخصصة، أطلق سراح خمسة من المتهمين من منسوبي النظام البائد وهم: ورئيس المجلس التشريعي شرف الدين هجو المهدي، وزير المالية أحمد محمد عبدالله ام بنين. ومدير عام وزارة المالية علي الحاج دفع الله بالإضافة إلى وزير الزراعة رضوان محمد احمد، الوزير الفاتح عوض الكريم.

سنجة: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة