مقاومة بحري تبرئ ساحتها من حرق قسم الصافية وتحمل المكون العسكري المسؤولية





رأت لجان مقاومة بحري ساحتها من مسؤولية حرق قسم شرطة الصافية امس، وحملت المسؤولية للمؤسسة العسكرية و إدارة قوات الشرطة باعتبار أن تأمين الأقسام والمرافق الحيوية من صميم عملهم وليس القتل والقمع والاعتقالات. وأكدت لجان مقاومة بحري حرصها على ممتلكات الدولة لأنها ملك للشعب السوداني .

وكشفت لجان مقاومة بحري أنه أثناء إلقاء خطاب لجان أحياء بحري أمس، على جموع الثوار في المؤسسة، علمنا أنه تم حرق قسم شرطة الصافية من جهات مجهولة بالنسبة لنا.

بنفس سيناريو حرق قسم شرطة النجدة بالشعبية قبل أيام، ورجحت أن الهدف من الانسحاب البحث عن مبررات لقمع المتظاهرين السلميين.ولفتت إلى أن الشرطة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة ووقوع عمليات اعتقالات واسعة للثوار في أحياء وسط بحري .

صحيفة الجريدة