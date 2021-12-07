الأعلى في 7 سنوات..ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي





يسير أغنى رجل في إفريقيا، النيجيري أليكو دانغوتي، على الطريق الصحيح لإغلاق العام بأعلى مستوى له من صافي الثروة منذ 2014 مدعوماً بالسنة الثانية على التوالي من المكاسب في وحدة الإسمنت الخاصة به.

وساعد ارتفاع سعر سهم دانغوتي للإسمنت Dangote Cement Plc وارتفاع أسعار النفط والأسمدة على تعزيز ثروة رجل الأعمال النيجيري البالغ من العمر 64 عاماً بما يصل إلى 2.3 مليار دولار هذا العام إلى 20.1 مليار دولار اعتباراً من 3 ديسمبر، وهي أغنى مستوى من الثروة له منذ 2014، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث وصلت ثروته إلى 26.7 مليار دولار في يونيو 2014.

كما ساعد الطلب القوي على الإسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء في أكبر اقتصاد في إفريقيا على زيادة إيرادات Dangote Cement، وهي أكبر الأصول المملوكة للملياردير النيجيرين وفقا للعربية نت.

وتستعد Dangote أيضاً لإكمال مصفاة تكرير بقيمة 19 مليار دولار والتي سيكون لديها القدرة على تلبية طلب نيجيريا من الوقود، والذي يتم تلبيته حالياً عن طريق الواردات.

وبدأت الشركة هذا العام، أيضاً في تصدير الأسمدة إلى الولايات المتحدة والبرازيل بعد الانتهاء من مصنع بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن من اليوريا والأمونيا سنوياً.

ولد دانغوتي في عائلة مسلمة ثرية في شمال نيجيريا، وقد أسس شركته الخاصة لبيع الإسمنت في سن 21 عاماً. وانتقل إلى تصنيع مواد البناء في التسعينيات، بمساعدة سياسات الحكومة التي شجعت طرقاً لتقليل الحاجة إلى الواردات.

صحيفة البيان