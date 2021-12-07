الهند تُقاضي السودان في العدل الدولية





كشفت الحكومة الهندية أن مديونية شركة النفط والغاز الهندية على السودان تبلغ أكثر من 560 مليون دولار عبارة عن مستحقات النفط غير المدفوعة وتكلفة خط الأنابيب التي بنتها الشركة الهندية.

ووفقاً لموقع “أويل إنيرجى” شرعت الحكومة الهندية في رفع دعوى قضائية ضد السودان لاسترداد الأموال لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وأوضحت الهند أن حصة شركتها في السودان تبلغ 25 في المائة في المربعات 2A & 4 في السودان وشددت على أن السودان لم يدفع نصيب الشركة منذ العام 2011 للنفط بجانب النفط الذي اشتراه من الشركة وبلغت كلفته أكثر من 430 مليون دولار بجانب مبلغ 131 مليون دولار اعترفت بها حكومة السودان كأقساط غير مدفوعة لمستحقات خطوط الأنابيب.

فيما أكد وزير وزير النفط والغاز الهندى راموسار تيري للبرلمان الهندي عدم دفع السودان تكلفة خط أنابيب طوله 741 كم تم بناؤه من الخرطوم إلى ميناء السودان.

ترجمة: إنصاف العوص

صحيفة اليوم التالي