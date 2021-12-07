الطاقة تدفع بكميات من الوقود والغاز إلى العاصمة والولايات





دفعت وزارة الطاقة والنفط عبر الادارة العامة للامداد وتجارة النفط خلال الاسبوع الحالي مايزيد عن (1224) متر مكعب من الجازولين للولايات و(12545) متر مكعب من الجازولين للعاصمة و(8499) متر مكعب من الجازولين لقطاعات الولايات و(1953) متر مكعب من الجازولين لقطاعات العاصمة.

كما دفعت الوزارة أيضا بنحو (1066) متر مكعب من البنزين للولايات و(16731) متر مكعب من البنزين للعاصمة و(410) متر مكعب من البنزين لقطاعات الولايات و(1485) متر مكعب من البنزين لقطاعات العاصمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للغاز تم تدفيع (637) طن غاز لمخابز الولايات و(782) طن غاز منزلي للولايات و(4587) طن غاز منزلي للعاصمة .

صحيفة الصيحة