



دعك من مهزلة الوكيل الجديد في وزارة العدل .. هنالك كارثة أخري في وزارة الطاقة تقف شاهداً علي إستهتار رئيس الوزراء حمدوك والمحيطين به في أمر إدارة الحكومة الحالية ..

رئيس الوزراء العائد كلف أحد الموظفين الصغار بمنصب وكيل وزارة الطاقة التي لم تشهد في تاريخها القريب والبعيد تجاوزاً كالذي أمضاه حمدوك ..الوكيل المكلف الحالي للنفط تأكيد علي سخرية المحيطين بحمدوك من الشعب السوداني الذي يصرخون يوماتي أنهم يسهرون علي خدمته ..

ياعساكر المجلس السيادي ..ياعقلاء الحرية والتغيير جناح حمدوك ..أليس فيكم رجلٌ رشيد؟!

عبد الماجد عبد الحميد