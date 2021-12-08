حمدوك يجتمع بوكلاء ومديري التخطيط بالوزارات





دعا رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك إلى أهمية بذل الجهود وتجويد الأداء التنفيذي بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة واستكمال موجهات العمل التي أقرها الاجتماع المغلق للوكلاء ومديري التخطيط بالوزارات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء ووكلاء الوزارات المكلفين للتفاكر حول موجهات العمل خلال الفترة القادمة والوقوف على القضايا العاجلة والمشكلات التي تواجه العمل.

وأوضح وكيل الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام المكلف د. نصر الدين أحمد محمد خالد في تصريح صحافي أن الاجتماع وجه بضرورة إحكام التنسيق بين الوزارات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاستكمال مناقشة خطط الوزارات والمشروعات المضمنة بموازنة العام 2022م، كما وجه بإعداد تقارير الأداء نصف السنوي للفترة من يونيو حتى ديسمبر 2021م ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وقال وكيل الإعلام المكلف إن الاجتماع وجه بأهمية التداول حول عدد من القضايا الخاصة بإعداد الميزانيات وضرورة قيام وزارة العدل بإجراء دراسة عاجلة وتقديم التوصيات العملية والقانونية بخصوص إجازة ميزانية 2022م والتي تحتاج إجازتها لهيئة تشريعية، مبيناً أن الاجتماع وقف على المشكلات والقضايا العاجلة التي أشار إليها وكلاء الوزارات ووجه بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجتها.

صحيفة الجريدة