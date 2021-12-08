زوجة «مسيطرة» تثير الجدل: «زوجي خاتم بإصبعي.. ممنوع يروح ممنوع يجي»





أثارت سيدة لبنانية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت نفسها بأنها “مسيطرة” و “تربي زوجها” مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.

واستطاعت السيدة سعاد قدور (أم لـ 8 أولاد) أن تقلب الأدوار وتسيطر على زوجها في جميع أمور الحياة، قائلةً: «ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا».

كما أوضحت السيدة أنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها.

وأشارت قدور إلى أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية، موضحةً أن تربية منزل أهله أمر وتربية منزل زوجته أمر آخر.

وأكدت أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور، موضحةً: «الراجل لا يؤتمن».

وتابعت أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول «لا»، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمني أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.

صحيفة البيان