فرحانة بطلاق شيرين عبد الوهاب.. تعليق “غير متوقع” من بلقيس





دعم ومساندة وفرحة بالعودة للغناء.. كانت هذه سمة أغلب تعليقات الفنانين والجماهير على منصات التواصل الاجتماعى بعد إعلان نبأ انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لكن على العكس أعربت المطربة بلقيس فتحى عن سعادتها بهذا الخبر وقالت فى تصريحات تلفزيونية أنها تواصلت مع شيرين عقب الطلاق.

بلقيس كشفت أن شيرين عبد الوهاب طلبت لقائها فى زيارتها الأخيرة لمصر وتحدثا سويا فى غرفة مغلقة وتعقيبا على ما دار بينهما قالت بلقيس: “أنا عارفة هى بتمر بإيه بس أنا فرحانة عشان دى بداية انطلاقة ليها”.

بلقيس قالت أيضا: “أكيد الجواز بيأخر.. وشيرين دلوقتي فى نقطة التحول أنا لما انفصلت فى 2021 كانت نقطة تحول لى وهى الآن فى المرحلة دى.. مبروك ليها”.

صحيفة اليوم السابع