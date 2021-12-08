البرهان : تدريباتنا العسكرية إجراء روتيني و لا تستهدف أحد





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش مسؤولٌ عن حماية وحراسة السودان، ومن يشكك في ذلك فعليه أن يزور الجبهات المُختلفة.

وأشار لدى مخاطبته، ختام التدريب السنوي المشترك للقوات المسلحة (أحفاد تهراقا ٥)، إلى أن الجيش فقد أكثر من 16 شهيداً في حدودنا الشرقية خلال الأيام الماضية.

وأضاف: “تدريباتنا العسكرية لا تستهدف أحداً وهي إجراء روتيني”، منوهاً إلى أن القوات المسلحة السودانية مصممة على استكمال الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

و قال البرهان، إنهم ملتزمون بتنفيذ الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودعم حكومته.

وأضاف: الجيش السوداني ليس البرهان، ورمزية القوات المسلحة باقية ولن تضيع ببقاء او ذهاب البرهان، وتابع: “بدأنا مرحلة جديدة نعمل فيها بصدق وإخلاص لاستكمال الفترة الانتقالية”.

وأكد أنّ السودان سيظل واقفاً وصامداً ولن نسمح لأي عابث بأمن واستقرار مواطنيه.

باج نيوز