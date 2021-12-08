سلطة الطيران المدني تكشف عن إكتمال أحدث مشروعاتها





كشفت سلطة الطيران المدنى عن اكتمال أحدث مشروعاتها فى الملاحة الجوية المتمثلة فى تطبيق منظومة متطورة لإدارة الأجواء فى اعالى السماء المسماه TOP Sky

واشارت السلطة فى بيان اصدرته أمس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمى للطيران المدنى إلى مرور ٨٥ عاماً على تأسيس قطاع الطيران فى السودان بوصفه الأعراق فى المنطقة العربية والافريقية.

وعددت إنجازاته فى البنية التحتية للطيران بداية بالمطارات ومنشأت الإتصال والاستطلاع والملاحة الجوية المتمثلة فى مركز الملاحة الجوية وتاهيله حتى أصبح فى طليعة المراكز فى المنطقة.

وأشار البيان إلى التحديات التى واجهت الطيران فى الفترة الماضية وأهمها جائحة كوفيد١٩التى كبدت القطاع خسائر فادحة، فيما رحبت ببشرى تجاوز الطيران السوداني للعقبات برفع العقوبات الدولية على القطاع والذي اتاحته ثورة ديسمبر العظيمة.

ومن ناحية أخرى هنأ بيان السلطة كافة العاملين بمفاصل قطاع الطيران المدني بمختلف مواقعهم بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الذي يهدف لتعزيز الوعي بأهمية الطيران في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الخرطوم:طيران بلدنا