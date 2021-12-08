شاهد: جدل كثيف بالمواقع الإسفيرية تصحبه انتقادات لاذعة في مواجهة مطربة سودانية ارتدت أزياء فاضحة.. تعرف عليها من خلال الفيديو





تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة “مكارم بشير” تتغنى في حفل وهي ترتدي بنطلون محذق، امام جمع من الجمهور، أثناء مشاركتها في إحياء حفل غنائي.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وجه جمهور المطربة مكارم بشير وعدد من متابعي الصفحات على موقع (فيسبوك) انتقادات لاذعة في مواجهتها وذلك بسبب الاستايل الجديد الذي اصبحت تظهر به مكارم في الحفلات، على غير عادتها.

عدد من النشطاء على صفحات موقع (فيسبوك) عبروا عن حيرتهم تجاه تغيير مكارم للاستايل المحتشم الذي عُرفت به منذ بداية مشوارها الفني، وتحولها إلى استايل (القونات) كما وصفه البعض من معجبيها.

الخرطوم: (كوش نيوز)