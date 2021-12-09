حملة لتوقير علم السودان بمناسبة ذكرى الاستقلال





تنظم المنظمة الوطنية لقضايا الهجرة والنزوح الحملة القومية لتوقير واحترام العلم السوداني وصون النشيد الوطني، وذلك في إطار احتفالات البلاد بعيد الاستقلال المجيد السابع والستين تحت شعار “لنحتفي سوياً باستقلال السودان واستشرافاً بنهضة تنموية مستدامة.

وتأتي الحملة في إطار احتفالات المنظمة، بالتعاون مع المنظمات الوطنية ومؤسسات وجمعيات ثقافية احتفاءاً بأعياد الاستقلال المجيد.

وتتضمن الحملة تسليط الضوء على قانون العلم وشرح مواصفاته ومقاساته ووصفه المراسمي، وحض المؤسسات الوطنية على رفع العلم بدافع ذاتي بالمؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية، ونشر ثقافة توقيره واحترامه وقدسيته كرمز للوطن، وحفظ النشيد الوطني وترديده، مع التقدير والعرفان لجيل المؤسسين بذكر بطولاتهم، وتسليط الضوء على التدارس في معاني الوطنية والتمعن في سيرهم العطرة.

صحيفة السوداني