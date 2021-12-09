أصل”البامية الويكا” .. سميت بأصابع السيدات وحفرت على جدران المعابد





لكل أكلة قصة لاختراعها، فأصبحت الشعوب تتعرف على بعضها البعض عن طريق اطباقها واكلاتها المميزة، والبامية من الخضروات التي يفضلها الجميع، وبغض النظر عن فوائدها العديدة للجسم، إلا وانها من الاطباق المميزة، وتحديدا البامية الويكا، التي تعد من الأطباق الشهية والمنتشرة في مصر والسودان.

البامية تسمى علميا بأسم « Abelmoschus esculentus»، وبالإنجليزية«Okra» وبالفرنسية «Le gombo»، كما عرفت في فرنسا باسم «أصابع المرأة» ، وعرفها اليونانيون باسم «باماكى»، فيما تعرف في الدول العربية بأسماء متعددة حيث يطلق عليها في تونس والجزائر اسم «القناوية» وفي المغرب تعرف بـ«الملوخية»، وتعرف في مصر والسودان بـ«البامية» و«الويكا».

البامية من الأطباق المميزة في المطبخ المصري، حيث انها من أقدم الوجبات التى يشتهر بها أهالي الصعيد، ويقال بأن الملكة كليوبترا كانت تعشق البامية الويكا حيث كانت تسمى ب «طعام الملوك»، وحفرت ورسمت على جدران المعابد الاثرية، والأمر كذلك مع المطبخ السوداني فهم يفضلون إعداد البامية بدون طماطم وتناولها بالعيش، وذلك بعد طحنها وإضافة الشوربة لها، وبهذا نستطيع ان نقول ان البامية الويكا اكلة مصرية سودانية اصيلة.

ويذكر أن البامية تنمو في المناطق الحارة في إفريقيا وآسيا، وبدأت زراعتها في الشرق الأوسط والهند منذ فترة طويلة، وفي القرن التاسع عشر الميلادي شوهدت نباتات البامية البرية على ضفاف النيل الأبيض في السودان، ومن ابرز فوائد البامية الويكا للجسم، حيث تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك المفيد في المراحل الأول للحمل بالنسبة للحوامل، وتساعد الويكا على ضبط مستوى السكر في الدم، تساعد البامية على ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم، تحافظ البامية الويكا على صحة وتحميه من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، واخيرا تساعد الويكا على فقدان الوزن بشكل سريع وصحي.

باج نيوز