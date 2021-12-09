منها البنزين.. مواد غير متوقعة تساعدك في تنظيف المنزل





ربات المنزل لإيجاد طرق فعّالة لإزالة أصعب البقع في المنزل. لذا إليكِ محموعة من المواد غير التقليدية والتي لن تتوقّعي يوماً أن تساعدك في تنظيف البيت.

• الماء الساخن مع الخلّ: أزيلي بقع الشاي، القهوة، والشوكولا بالماء الساخن مع الخلّ.

• الملح: يمكنك تنظيف الأواني النحاسية بواسطة الملح. كما يمكنك إستخدامه لإزالة بقع الزيوت عن الملابس والسجاد. كما أنّه يساعدك على التخلّص من البقع الصعبة مثل الرمان، العنب والتوت. إضافة إلى ذلك يساعدك على التخلّص من إصفرار الملابس الناتج عن التعرّق. وفقاً لما جاء في موقع أطيب طبخة.

• البنزين: لا تتردّدي في استخدام البنزين لإزالة هذه البقع الصعبة واحصلي على النتائج المرجوّة.

• الليمون مع خلّ التفاح: استخدمي خلطة الليمون مع خلّ التفاح لإزالة بقع الصدأ والزيوت وبقع الفواكه الصعبة مثل الرمان والتوت والكرز.

• الأمونياك: يساهم الأمونياك في إزالة بقع اصفرار الملابس التي يسبّبها التعرّق.

• البيكربونات: استخدمي البيكربونات للتخلّص من بقع الشاي، الحليب والبيض التي يصعب إزالتها عن الملابس أو السجاد. إضافة إلى ذلك يساعدك البيكربونات على التغلّب على روائح البقع الكريهة وهو مناسب لتبييض الملابس

الخرطوم (كوش نيوز)