شاهد بالفيديو: المُطربة منال البدري تتوقف عن الغناء وتلوح بيدها لشخص حاول فعل شيء ضايقها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة منال البدري وهي تؤدي إحدى أغنياتها الحماسية (الليلة برة)، وأصحاب الحفل يرقصون وسط بهجة وحماس.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت منال البدري تقف على حافة المسرح في ركن من أركانها على غير ماتفعله فى حفلاتها، التي كانت تقف أمام الجمهور مواجهة لفرقتها الموسيقية ولكن يبدو إن الحفل كان خارج السيطرة لذلك فضلت الإبتعاد حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن مانشاهده في الفيديو المرفق أن هنالك شخص حاول مضايقة المطربة منال البدري الامر الذي جعلها تضع المايك وتقوم بتعديل ثوبها بطريقة هستيرية لفتت الإنتباه كما انها تدل على الإستعداد الى خوض “عِراك” و توقفت عن الغناء ولوحت لشخص بيدها مُحذرة له.

الخرطوم:(كوش نيوز )