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شاهد بالفيديو: ابو القاسم بُرطم في تصريح خطير (الخرطوم أهم لي من القدس ومكة)

2021/12/09
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ابو القاسم برطم
رئيس تحالف النواب المستقلين بالبرلمان - مرشح الرئاسة 2020

أطلق ممثل الإقليم الشمالي ابو القاسم محمد برطم تصريحا في شكل رسالة بعثها لصلاح الطيب من خلال استضافته عبر شاشة قناة امدرمان الفضائية في إحدى برامجها التي تناقش الجوانب السياسية في البلاد.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر برطم إن الثورة التي نراها الآن خرجت ضد الإسلام السياسي التي تحدث عنه صلاح الطيب الذي كان يتحدث في حديث سابق له وكأن السودانيين هم الوحيدون المسلمون في العالم.

من جهته بعث برطم برسالة لصلاح الطيب ذكر فيها بأن الخرطوم تعتبر قضيته المركزية وتهمه أكثر من القدس ومكة لذلك لايمكن لصلاح الطيب أن يجبرهم للذهاب للجهاد معه.

الخرطوم :(كوش نيوز)

2021/12/09
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