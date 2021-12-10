البرهان يصدر قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق.. تعرف على الأسماء





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

*المكتب الصحفي*

*بيان صحفي*

في إطار الترتيبات الإدارية العادية برئاسة قوات الشرطة أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق وهم

1/الفريق شرطة حقوقي/كمال ميرغني

2/الفريق شرطة حقوقي/حسن حامد احمد عبد الرحيم

3/الفريق شرطة حقوقي/يوسف الحسن

4/الفريق شرطة حقوقي/طارق الأمين البدراوي

5/ الفريق شرطة حقوقي/حسين إبراهيم مصطفي

6/الفريق شرطة حقوقي/أحمد طاهر عثمان

كما شملت الترتيبات ترقية ضباط شرطة إلي رتبة اللواء والعميد والعقيد وإحالة آخرين في نفس هذه الرتب.

التهاني والتبريكات للمترقين والشكر والتقدير للمترجلين

المكتب الصحفي للشرطة

الخميس9/ديسمبر/ 2021