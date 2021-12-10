سياسية
البرهان يصدر قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق.. تعرف على الأسماء
وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
هيئة التوجيه والخدمات
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
*المكتب الصحفي*
*بيان صحفي*
في إطار الترتيبات الإدارية العادية برئاسة قوات الشرطة أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق وهم
1/الفريق شرطة حقوقي/كمال ميرغني
2/الفريق شرطة حقوقي/حسن حامد احمد عبد الرحيم
3/الفريق شرطة حقوقي/يوسف الحسن
4/الفريق شرطة حقوقي/طارق الأمين البدراوي
5/ الفريق شرطة حقوقي/حسين إبراهيم مصطفي
6/الفريق شرطة حقوقي/أحمد طاهر عثمان
كما شملت الترتيبات ترقية ضباط شرطة إلي رتبة اللواء والعميد والعقيد وإحالة آخرين في نفس هذه الرتب.
التهاني والتبريكات للمترقين والشكر والتقدير للمترجلين
المكتب الصحفي للشرطة
الخميس9/ديسمبر/ 2021