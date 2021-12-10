قوات الدعم السريع في السودان تنجح في تحرير التركييْن المختطفيْن





استطاعت استخبارات قوات الدعم السريع يوم الخميس، تحرير اثنين من الجنسية التركية من قبضة الخاطفين بمنطقة كبكابية ولاية شمال دارفور غربي السودان ، والقبض على أحد الجناة.

وأكد الرائد بقوات الدعم السريع (معلا عبد الله) بحسب رصد كوش نيوز ان التركيان بصحة جيدة وأنهما سيتم ترحيلهما الى مدينة الفاشر يوم الجمعة.

وتعود التفاصيل إلى اختطاف التركييْن اللذين يعملان كمهندسيْن في الشركة التركية التي تعمل في مجال الكهرباء في دارفور أمس الأول، قبل أن تُفلح استخبارات الدعم السريع في تحريرهما.

الخرطوم (كوش نيوز)