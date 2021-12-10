عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 10 ديسمبر 2021





الانتباهة

“الانتباهة” تتحصّل على مسوّدة الاتّفاق السياسي المرتقب

“التغيير”: الحديث عن إعلان جديد يثبت عدم تقدّم”الانقلابيين”

تهم بالثراء الحرام وخيانة الأمانة لنائب المعزول

مركز تدريب المعلمين يقرّ بعدم تدريب منتسبيه

مسعفون: مقتل العشرات في أحداث”كرينك” ونزوح”الآلاف

السوداني

لجنة بمجلس النواب تقرّ بالإجماع العقوبات على مزعزعي الاستقرار بالسودان

مجموعة دال تعتزم شراء شركة زين بمبلغ 1.3 مليار دولار

فضل الله برمة ناصر: لم نرفض اتّفاق البرهان وحمدوك

النائب العام الجديد يتسلّم مهامه رسميًا

تظاهرات لذوي الإعاقة مطالبةً بعودة الحكومة المدنية

الصيحة

مؤتمر صلح لأطراف نزاع جبل مون الأثنين المقبل

“الأمة القومي” يتبرأ من المشاركة في إعلان سياسي مرتقب

توجيه تهمة خيانة الأمانة لـ”عثمان كبر”

“25” أكتوبر تبعد السودان عن قمّة الديمقراطية

والي شمال دارفور يدعو إلى ضبط النفس وعضو بالسيادي يزور الفاشر غدًا