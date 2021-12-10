الشرطة : نعمل على معالجة الإشكالات بحكمة دون وقوع خسائر في الأرواح





قال نائب مدير عام قوات الشرطة ،الفريق د. مدثر عبدالرحمن ، إن الشرطة تعمل على معالجة كافة الإشكالات بالحكمة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأكد الفريق مدثر لدى زيارته قسم الصافية بمدينة بحري أمس ، حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بحفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

وأشاد بتعامل منسوبي قسم شرطة الصافية رغمًا عن الاعتداء الذي تم عليهم وحمايتهم لأرواح المواطنين وممارسة أعلى درجات ضبط النفس.

من جانبه أكد اللواء النذير مواصلة شرطة ولاية الخرطوم في أداء واجباتها تجاه مواطني الولاية فى حفظ الأمن والسلم وتأمين المقار ومكافحة الجريمة.

وشدد اللواء النذير على أن الشرطة لن تألوا جهداً فى القيام بدورها كاملًا.

السوداني