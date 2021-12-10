سياسية
ترقيات وإحالات في صفوف الشرطة السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق وذلك في إطار الترتيبات الإدارية العادية برئاسة قوات الشرطة وهم: الفريق شرطة حقوقي/كمال ميرغني ،الفريق شرطة حقوقي/حسن حامد احمد عبد الرحيم، الفريق شرطة حقوقي/يوسف الحسن ، الفريق شرطة حقوقي/طارق الأمين البدراوي، الفريق شرطة حقوقي/حسين إبراهيم مصطفي والفريق شرطة حقوقي/أحمد طاهر عثمان.
ووفقا لبيان المكتب الصحفي للشرطة الجمعة فقد شملت الترتيبات ترقية ضباط شرطة إلى رتبة اللواء والعميد والعقيد وإحالة آخرين في نفس هذه الرتب.
كوش نيوز