ترقيات وإحالات في صفوف الشرطة السودان





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بترقية عدد من قيادات الشرطة إلي رتبة الفريق وذلك في إطار الترتيبات الإدارية العادية برئاسة قوات الشرطة وهم: الفريق شرطة حقوقي/كمال ميرغني ،الفريق شرطة حقوقي/حسن حامد احمد عبد الرحيم، الفريق شرطة حقوقي/يوسف الحسن ، الفريق شرطة حقوقي/طارق الأمين البدراوي، الفريق شرطة حقوقي/حسين إبراهيم مصطفي والفريق شرطة حقوقي/أحمد طاهر عثمان.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي للشرطة الجمعة فقد شملت الترتيبات ترقية ضباط شرطة إلى رتبة اللواء والعميد والعقيد وإحالة آخرين في نفس هذه الرتب.

كوش نيوز