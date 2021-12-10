معيتيق: استلمنا الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي





تمّت طباعته عبر الوزارة الاتّحادية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزيرة، عن استلام الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي.

وقال مسؤول الإمدادات حسن أحمد معيتيق، بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّه تمّ استلام”15″ ألف كتاب إكمال لكتب الصفّ الأوّل والسادس من المرحلة الابتدائية ثلاثة عناوين”لغة إنجليزية، تربية إسلامية، رياضيات”.

وأضاف” تمّ استلام (7) عناوين من كتب الصف السادس ابتدائي بعدد (35) ألف كتاب، فيما تمّ استلام (2) ألف كتاب للمعلم للصف الثاني على أن يتم تسليم بقية الكتب لاحقًا”.

وأوضح معيتيق أنّ الولاية استلمت 31 ألف كتابٍ لمادتي التربية الفنية والتاريخ للصفّ الأوّل من المرحلة المتوسطة.

وأشار إلى أنّه تبّقت 7 عناوين لبقية المواد سيتمّ استلامها في الأيام المقبلة.

يشار إلى أنّ عدد المدارس الابتدائية بولاية الجزيرة”2271″ مدرسة، فيما يبلغ عدد المدارس بالمرحلة الثانوية”687″ مدرسة.

باج نيوز