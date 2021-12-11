منشقون عن الشعبية شمال يطالبون الحكومة بتمثيلهم وإقالة عقار





طالب الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال،عبدالجليل عبدالنبي أحمد، الفرقة الرابعة بقيادة اللواء مختار محمد سعيد، بتمثيلهم في حكومة الكفاءات، وإقالة عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار من منصبه بحجة أنه لا يمثلهم، وإقالة حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة واسترجاعها كولاية.

واتهم عبدالنبي في تصريح لـ(السوداني) مالك عقار بالعنصرية، وقال إنه شرع في إجراءات بند الترتيبات الأمنية لـ(350) فردًا من القوات من ضمن 29 ألف فرد .

وأضاف: “الاسبوع الماضي جلسنا في اجتماع مع عقار، وأعلن صراحة عدم الاعتراف بنا، ورفض أن تشملنا الترتيبات الأمنية، ودعانا للذهاب لمعسكرات التجنيد بالقوات المسلحة”.

صحيفة السوداني