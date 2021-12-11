شاهد بالفيديو: فاصل رقص لمُطرب سوداني شهير يشعل السوشيال ميديا





أشعل المطرب الشاب محمد بشير الدولي الشهير بي “الجدي” منصات التواصل وذلك من خلال فاصل الرقص الذي قدمه أثناء تغنيه في حفل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد كان الدولي يقف بالقرب من عازف “الطار” الذي أجاد الإيقاع بطريقة أدهشت رواد مواقع التواصل وجعلت محمد بشير يقدم فاصل الرقص دون الاهتمام بالمتواجدين بالحفل، حيث قدم الرقصة وهو يعتلي المسرح دون مشاركته ﻻي شخص من أصحاب الحفل.

عدد من رواد مواقع التواصل أبدو غضبهم من الفنانيين عموما الذين يرقصون في الحفلات التي يتغنون بها قائلين: إلى أين يريدون ان يصلوا بنا بسلوكهم هذا.

فيما علق البعض بسخرية ( الرقيص للقونات عرفناهو لكن للرجال ده شئ جديد).

https://fb.watch/9Qp9DkKE0H/

الخرطوم: (كوش نيوز)