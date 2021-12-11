



توضيح صحفي :

رصدنا وجود صفحة مزورة علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بإسم المؤتمر الوطني تقوم بتأليف أخبار ملفقة وتروج لمواقف وموضوعات سياسية لا علاقة للمؤتمر الوطني بها لا من قريب ولا من بعيد وقد سببت له أضرار كثيرة وسبق أن خاطب المؤتمر الوطني إدارة فيسبوك بخصوص هذه الصفحة وضرورة قفلها لكنها ظلت فاعلة وبالأمس نشرت تصريحا مبتورا بخبث وهو عار من الصحة عن إشادة المؤتمر الوطني بموقف وزير الرعاية والضمان الإجتماعي أحمد آدم بخيت تعليقا علي قراره بشأن عودة المفصولين من قبل لجنة التمكين المؤسف أن صحيفة ( الإنتباهة ) قد نشرت الخبر نقلا عن الصفحة المزورة علي الفيس بوك مما تسبب في أضرار سياسية كثيرة للمؤتمر الوطني إذ ان قضية المفصولين قضية عادلة ويتابعها المفصولون بأنفسهم وعبر محاميين وهي أمام المحكمة العليا الآن وعطفا علي كل ما ذكر يؤكد المؤتمر الوطني للرأي العام داخل وخارج السودان أن هذه الصفحة مزورة وتعمل لتحقيق أغراض سياسية مغايرة لمقاصد الحزب وليست مصدرا مؤتمنا لنقل أخبار المؤتمر الوطني كما نناشد كل أجهزة الاعلام والوكالات والوسائط بعدم نشر أي معلومة أو مادة صحفية أو سياسية نقلا عن هذه الصفحة وإذا أراد الإعلام الإستفسار أو التحقق من أي معلومة أو توضيح فإن قيادة الحزب وصفحته الموثقة هي المصدر الرئيسي والمعتبر لأي خبر أو موقف سياسي يخص حزب المؤتمر الوطني …

والله ولي التوفيق

حزب المؤتمر الوطني _ السودان

الجمعة ٦ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢١م