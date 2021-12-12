شاهد بالصور: مقارنات بين المطربة ريان الساتة والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تثير ضجة إسفيرية بمنصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربتين ريان الساته وشيرين عبدالوهاب تم دمجها ونشرها في عدد من صفحات موقع “فيسبوك” .

وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد أثارت صورة المطربتين جدلا كثيفا بمنصات التواصل حيث انتقد عدد من متابعي وجمهور المطربة شيرين عبدالوهاب المقارنة التي تمت بينها وبين ريان الساته خاصة في مظهرها وطريقة إستايل حلق رأسها حيث شبهوها بشيرين عبدالوهاب .

فيما انخرط آخرون إلى الحديث عن أن المطربة شيرين عبدالوهاب كانت تمر بمرض تسبب لها في تساقط شعر رأسها وعليه كان لابد من عدم المقارنة بينها وبين ريان الساتة.

الخرطوم : (كوش نيوز)