الشيوعي لـ(الصيحة): دعم (ثمرات) إساءةٌ للشعب السوداني





نَعَى الحزب الشيوعي، حكومة رئيس الوزراء المرتقبة قبل إعلانها، وقال “الحكومة ستُولد ميتة لعدم قبولها من الشعب السوداني”، في وقت وصف الأوضاع الاقتصادية بالسيئة جداً، وأكد فشل الحكومة في تحقيق برامج وأهداف الثورة واستنهاض القطاعات الإنتاجية, بل وسعت لتنفيذ وصفة البنك الدولي، وأضاف أنّ برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) يُعد إساءةً بالغة للشعب السوداني، سيما وأنه كان مقابلاً لتعويم الجنيه ورفع الدعم.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار في تصريح لـ(الصيحة)، إن الثورة مستمرة وستتقدم من نصر إلى نصر، لافتاً إلى أنّ وضع البلاد في حالة لا دولة لعدم وجود حكومة تنفيذية، وقال “كل أوجه الحياة ماشّة في المواكب والعصيان”، ووصف كرار، عبد الله حمدوك برئيس وزراء الانقلاب، لافتاً إلى أن الحرية والتغيير جبهة الميثاق هي الحاضنة السياسية للانقلابيين، خصوصاً وأن الإعلان السياسي يعبر عنها تماماً.

الخرطوم- صبري جبور

الصيحة