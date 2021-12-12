أخصائي نفسي: حفلات الطلاق تصرفات غير سوية.. وهذا هو هدفها الحقيقي





انتقد الأخصائي النفسي، تركي المالكي، حفلات الطلاق التي يُنظمها بعض الأشخاص بعد الانفصال، والهدف الذي يحاولون الوصول إليه.

وقال المالكي خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن تلك الحفلات التي تُقيمها النساء في الغالب تُعد من التصرفات غير السوية ولا تحتوي على أي عوامل للسعادة ولا تتناسب مع المجتمع العربي.

وأشار إلى أن الهدف منها هو محاولة إخفاء الألم الواقع بسبب الطلاق أو النكاية بالطرف الآخر، مبيناً أن الرجال أكثر إنكاراً للسيدات للألم النفسي عند الطلاق.

أخبار ٢٤