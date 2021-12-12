مصر.. فنانة شهيرة تكشف أزمتها مع ابنها: ” استغل مرضي ومضاني على بيع ممتلكاتي وقالي هقلعك هدومك “





تحدثت الفنانة المصرية ” شريفة ماهر ” ، عن تفاصيل أزمتها مع احد أبنائها الذي اعتدى عليها بالسب وقام بالنصب عليها للاستياء على ممتلكاتها إلى أن وصل الأمر بينهما إلى ساحة القضاء .

ابني استغل ضعف نظري واستولى على أموالي

وقالت شريفة ماهر في تصريحات إعلامية : ” أنا لي من زوجي محمود شوقي 3 أبناء ولدين وابنة، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبد الواحد عبد العزيز تزوجت من مدير في الجمارك يدعى سيد إبراهيم وأنجبت منه ابنتي نيفين ” ، مٌضيفه :” ابني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء واستغل ضعف نظري وكان يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود واكتشفت فيما بعد أنها عقود بيع ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها بإسم ابنتي نيفين ، رغم منحي له أكثر من شقة ” – وفقاً لأخبار اليوم – .

واستكملت شريفة ماهر : ” وعندما تصديت له وواجهته بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي (هاقعلك هدومك، أنا ماليش دعوة انك قمتي بمنحها بالمبايعة، الشقة دي بتاعتي) ، وقولتله أنت أخذت أكثر منها وحصلت على أموال أكثر ففوجئت به يقدم لي الأوراق التي تحمل توقيعي ، وأنا يشهد عليٍ الله أنني لا أعلم شيء عن توقيعي على التنازل عن الشقة ” .

شريفة ماهر ورصيدها الغنائي والفني

يذكر أن الفنانة شريفة ماهر اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات .. ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية من أشهرها : بحر الغرام وبنت المنصورة ويا دنيا غني ويا واد يا اسكندراني ورد على قلبي ، كما شاركت في بطولة أفلام : ارحم دموعي وكرامة زوجتي وأعز الحبايب والناصر صلاح الدين والمصير وقصر الشوق ورجل له ماضي .

صحيفة المرصد