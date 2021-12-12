شركات طيران تتخوف من وجود مكب للنفايات “كوشة” داخل مطار الخرطوم





أبدى مسؤولين في شركات طيران سودانية مخاوفهم من تعرض الطائرات للإضرار والحوادث بمطار الخرطوم، وحذروا من وجود مكب للنفايات يقع داخل المطار من الناحية الشمالية.

وأشاروا إلى أن “الكوشة” التي تقع غربا على بعد أمتار من المدرج من شأنها تشكيل خطورة على الطائرات وذلك لأن النفايات تسهم في جذب القطط والطيور وغيرها وتعد حاضنة مثالية لها،وطالبوا بتخصيص سيارات تعمل على نقل النفايات يومياً خارج المطار لتقليل مخاطرها على الطائرات وللحفاظ على نظافة المطار بوصفه واجهة البلاد.

وكانت شركة مطار الخرطوم قد دشنت حملة نظافة واسعة ،وقال موسي جبريل محمد مدير إدارة الساحات الداخلية أن الحملة جاءات بتنسيق مع هيئة نظافة محلية الخرطوم،وذلك في إطار جهود الشركة للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وتعزيز محور البيئة والأمن والسلامة للمطار ونقل مخلفات النفايات للخارج .

وأضاف جبريل أن تراكم النفايات بالمطار يؤثر سلباً على الأمن والسلامة والبيئة نسبة لضغط العمل وإستمراريته علي مـدار الساعة ما يـؤدي الى تراكم النفايات، وأضاف: وجهت الشركة خطاب إستعجال لمحلية الخرطوم تطلب فيه وضع خطة إسعافية للإشراف والرقابة علي دخول وخروج عربات النفايات.

مشيراً إلى أنهم طالبوا المحلية بتوفير عربة نقل مكشوفة لتسهيل عملية نقل النفايات بجانب توفير حاوية كبيرة الحجم وتحديد الموقع المخصص لنقل النفايات خارج المطار.

وناشد جبريل الجمهور بصفة عامة والشركات العاملة في مجال الطيران بصفة خاصة بتضافر الجهود ووضع

النفايات في الأماكن المخصصة لها للإرتقاء بالمظهر الحضاري بمطار الخرطوم باعتباره واجهة البلاد.

الخرطوم:طيران بلدنا