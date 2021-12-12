شاهد بالفيديو.. يضم 35 غرفة نوم.. المنزل الأسطوري لعضو مجلس السيادة يعود إلى الواجهة من جديد





عاد إلى الواجهة من جديد المنزل الأسطوري لعضو مجلس السيادة السوداني ” أبوالقاسم برطم”، والذي يقع في ضاحية كافوري بالخرطوم، مشابها للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتكون المنزل الذي استغرق بناءه نحو 3 سنوات من 35 غرفة و32 حمام و3 صالونات للضيوف، وبارتفاع 4.5 أمتار. ويقع “البيت الأبيض السوداني” الذي يشابه البيت الأبيض الأميركي، بضاحية كافوري شرقي الخرطوم التي يسكنها أثرياء ودبلوماسيين.

أبو القاسم برطم قال في مقابلة سابقة لـ”سكاي نيوز عربية” إن اختياره لتصميم أشهر القصور الرئاسية في العالم يرجع لولعه بالتصميم الكلاسيكي.