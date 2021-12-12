تيليجرام يعزز ميزاته لتحدى واتساب.. إليك الجديد





طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، بعض الميزات الجديدة المنافسة لـ واتساب، وعبر التحديث الأخير أضاف تطبيق التراسل الروسي خصائص مميزة تسمح لمستخدميه بمزيد من التحكم في الدردشات الفردية والجماعية.

وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، تمنع الميزات التي أعلن عنها تيليجرام مؤخرا، المستخدمين الآخرين من حفظ المحتوى المشارك على المجموعات والقنوات، إلى جانب القدرة على حذف الرسائل من تواريخ محددة، وطرق جديدة لإدارة أجهزتك المتصلة وخيار للنشر بشكل مجهول في مجموعات عامة نيابة عن قناتك والمزيد.

تحديث تيليجرام يجلب 3 إضافات ضخمة مقتبسة من واتساب.. تفاصيل

إليك فيما يلي أبرز الميزات الجديدة التي أعلن عنها تيليجرام:

1. المحتوى المحمي في المجموعات والقنوات:

تساعد هذه الميزة المنشئين ومسئولي القنوات على حماية المحتوي الذي ينشرونه في المجموعات والقنوات على منصة تيليجرام، من خلال تقييد المحتوى الخاص بهم والتأكد أنه مقصور على المشاركين فقط.

وذلك بالإضافة إلى ميزة منع إعادة توجيه الرسائل ولقطات الشاشة، وتعطيل القدرة على حفظ الوسائط من المنشورات، ويمكنهم ذلك من خلال الذهاب إلى معلومات المجموعة> ثم نوع المجموعة> وتمكين الزر بجوار خيار تقييد حفظ المحتوي.

2. حذف الرسائل حسب التاريخ:

توفر ميزة حذف الرسالة حسب التاريخ للمستخدمين، طريقة جديدة لحذف مجموعة من الرسائل التي تم إرسالها خلال تاريخ معين في الدردشات الفردية.

3. إدارة الأجهزة المتصلة:

يمكنك استخدام تيليجرام على جميع أجهزتك في نفس الوقت، وتساعدك قائمة الأجهزة الجديدة في التحكم في مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، حيث أضاف التطبيق زرا جديدا لربط جهاز سطح المكتب بسرعة وإعداده لتسجيل الخروج تلقائيا من الأجهزة غير النشطة بعد فترة.

4. تسجيل الدخول عبر المكالمات:

بدءا من اليوم، سيعرض تطبيق تيليجرام على بعض الأجهزة المحمولة خيار تلقي مكالمة تسجيل الدخول كطريقة جديدة للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، وسيحتاج المستخدمون فيما بعد إلى إدخال الأرقام الأخيرة من رقم الهاتف الذي اتصل بهم لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، بدلاً من الحصول على الرموز عبر رسالة نصية.

5. التعرف على النص على هواتف آيفون:

أضافت أبل في iOS 15 ميزة Live Text للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13 والإصدارات الأحدث، وأضاف تيليجرام التعرف على النص المباشر للصور في المحادثات، مما يتيح لك التحديد والنسخ والبحث بسرعة دون لمس لوحة المفاتيح، ويتم التعامل مع التعرف على الصور بشكل آمن بالكامل على جهازك.

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