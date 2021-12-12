فوائد زيت القرنفل للأسنان.. هل يقضي على التسوس؟





يعتبر زيت القرنفل أحد الوصفات الشعبية التي توصي بها الأمهات في الطب التقليدي، لتسكين آلام اللثة والتخلص من المشكلات التي تصيب الأسنان، فهل فوائده هذه حقيقية؟

يستعرض “الكونسلتو” في السطور التالية، فوائد زيت القرنفل للأسنان وفرص القضاء على تسوس الأسنان بعد استخدامه، وفقًا لموقعي “medical news today” و”Med line plus”.

فوائد زيت القرنفل للأسنان

1- علاج الجذور المصابة

يحتوي زيت القرنفل على مواد كيميائية بينها الأوجنيول وأكسيد المغنسيوم التي تستخدم في تركيبات الحشوات لدى طبيب الأسنان، لإصلاح الأعصاب والجذور ومشكلات اللثة، لذا يستخدم زيت القرنفل في علاج الأسنان المصابة في الطب التقليدي في الهند والصين.

2- علاج ألم الأسنان

يتوفر في زيت الأجينول مواد مهدئة تعمل على تخدير ألم الأسنان، فضلًا عن كون زيت الأوجينول يلعب دورًا رئيسًا في القضاء على البكتيريا والفطريات التي تتسبب في الإصابة بالالتهابات وتؤدي إلى زيادة فرص الشعور بالألم.

طريقة استخدام زيت القرنفل

يجب وضع منديل نظيف باستخدام، مسحة من زيت القرنفل على المنطقة التي تشعر فيها بالألم.

يمكن استخدام فصوص القرنفل كاملة، مع وضع أيَّ منهما لبضع دقائق على المنطقة المصابة.

هل زيت القرنفل فعالًا في القضاء على مشكلات الأسنان؟

تدخل مادة الأوجينول الموجودة في زيت القرنفل، في صناعات منتجات أدوية الأسنان التي تعالج الألم، بفضل قوتها كمضاد للبكتيريا والفطريات، تشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الأدوية المصنوعة من الأوجينول تخفف من ألم دخول إبرة الأسنان إلى اللثة، رغم ذلك لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية والدراسات التي تدعم ذلك.

أضرار زيت القرنفل

قد يكون زيت القرنفل أمنًا لكن ليس الاستخدام المتكرر منه، فإنه يؤدي إلى حدوث أحد الآثار الجانبية التالية:

-تلف اللثة.

-تلف لب الأسنان، الموجود به الأنسجة الضامة والخلايا.

-تضرر الجلد داخل الفم.

-تلف الأغشية المخاطية في الفم.

-الحساسية وزيادة تهيج خلايا الأسنان، خاصًة القرنفل المجفف.

فئات ممنوعة من زيت القرنفل

-الأطفال، قد يتسبب في تلف الكبد واختلال في توازن السوائل.

-الحوامل، لأنه غير معروف مدى مأمونيته على الأجنة

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